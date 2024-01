"Non è giusto dire che l'Inter ha l'obbligo di 'ammazzare' il campionato. Non è così, non può essere così, chiunque sappia leggere la situazione con distacco deve avere questa lettura". Lo dice Alessandro Altobelli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

"Il rimpallo di responsabilità è un gioco mediatico che stanno mettendo in piedi i protagonisti, ma non ci vedo un grande vantaggio nel dire, come fa la Juventus, che vincere il campionato non è il vero obiettivo. Lo è per entrambe. Sarà duello fino alla fine tra una squadra che ha uno stile di gioco riconoscibile da più tempo per merito di Inzaghi e un'altra che ha in panchina un vero genio come Allegri".