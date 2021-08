Altobelli: “Inzaghi, qualità di calcio superiore a Conte. Colpito da Calha, Dzeko top”

Spillo entusiasta dopo la prima vittoria stagionale ottenuta dai nerazzurri contro il Genoa

"Se davvero Inzaghi riuscirà a mantenere un livello così alto di prestazione, ci sarà da divertirsi anche quest’anno". Questo il primo pensiero che è balenato nella testa di Alessandro Altobelli dopo il successo rotondo dei nerazzurri contro il Genoa all'esordio. "L’Inter - aggiunge Spillo parlando alla Gazzetta dello Sport - è stata bellissima per tutti i 90 minuti. È solo la prima partita, per carità, ma ho notato una certa differenza con la scorsa stagione: ho visto una qualità di calcio superiore, una squadra che soprattutto a centrocampo ha dato spettacolo, abbinando qualità e quantità. Inutile nasconderlo: l’addio di Conte e le partenze di Hakimi e Lukaku sono state un duro colpo, ma l’impatto contro il Genoa è la risposta migliore che il gruppo potesse dare, il segnale migliore in prospettiva campionato".