Altobelli: “Inter-Napoli la svolta. I cambi di Inzaghi? Si critica quando si perde”

L'analisi di "Spillo" dopo la gara del Meazza di domenica scorsa

"Prima con le grandi l’Inter non aveva mai fatto risultato pieno, ma comunque non perdeva gli scontri diretti, ora ha dimostrato di saperli pure vincere. Il messaggio mette un po’ d’ansia alle altre". Alessandro Altobelli, dalle colonne del Corriere della Sera, spinge i nerazzurri nella corsa scudetto dopo il successo sul Napoli. "È stata la partita della svolta, l’Inter si è rimessa in corsa per campionato e ChampionsLeague. Gli scudetti si vincono a marzo e il Napoli senza Osimhen per due mesi, farà molta fatica".