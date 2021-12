Altafini: “Milan-Napoli? La lotta scudetto è tra Inter e Atalanta”

Le parole dell'ex attaccante a pochi giorni dalla sfida del Meazza

"Credo che Inter e Atalanta si contenderanno il titolo. Speriamo però che Milan e Napoli, dopo domenica, non si facciano male. E restino in corsa per lo scudetto". E' il giudizio di José Altafini, intervistato da Tuttosport in qualità di doppio ex di Milan e Napoli, attese al confronto diretto nel fine settimana.