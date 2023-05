Spesso, l'altra sera, le telecamere pescavano vip ed ex giocatori in tribuna a San Siro per Milan-Inter. Tra questi, il volto di un abbacchiato Demetrio Albertini, che oggi ha parlato alla Gazzetta dello Sport. "Cosa darei per poter giocare insieme a loro il ritorno di martedì...", racconta l’ex centrocampista.

Se Albertini vuole giocarla con Calabria e compagni, è perché crede che la rimonta milanista sia possibile. Corretto?

"Sì. Sarà difficile, sarà durissima, ma non è impossibile. L’Inter è più forte del Milan, lo ha dimostrato in tutti i derby giocati in queste due stagioni, anche in quelli vinti dal Milan. Attenzione, però: i nerazzurri sono superiori ma non imbattibili, perché, tranne che a Riad, in ogni derby hanno concesso delle “finestre” di vulnerabilità di cui il Milan può e deve approfittare. È da questo concetto che bisognerà ripartire martedì".

E magari da un approccio diverso da quello dell’andata?

"Assolutamente. Ecco, questo è l’aspetto che più mi ha deluso del Milan visto l’altra sera. In squadra ci sono alcuni calciatori che stanno giocando una semifinale di Champions per la prima e forse ultima volta in carriera: devono avere molto ben presente di che cosa si tratta".

Come si rimonta?

"Il primo round lo hanno perso a centrocampo, così come, sempre lì in mezzo, avevano superato il Napoli nel doppio confronto dei quarti: tutti ricordano la cavalcata di Leao, ma senza la protezione in mediana...".

Con Leao in campo, di quanto aumentano le possibilità di rimonta del Milan?

"Leao fa la differenza, nel derby di settembre ha dimostrato di poter travolgere anche i difensori dell’Inter. E può liberare metri per Hernandez".