Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese, è uno dei protagonisti intercettati da La Gazzetta dello Sport in quel di Parma, dove ieri è andata in scena l'amichevole tra Albania e Cile. Immancabile un breve riferimento all'interista Kristjan Asllani: in Albania la squadra più seguita è il Milan, ma "adesso con Asllani crescono gli interisti", ammette.

"Sono venuto a vivere a Tirana. Questa esperienza mi stuzzica - dice invece il ct Sylvinho -. Osservo e monitoro tutti, vengo in Italia, la nazionale è aperta. Certo se si gioca con continuità è meglio, ma non ho ancora fatto liste. Nel calcio si può tutto con i calciatori forti, poi l’allenatore equilibra la squadra. Ho imparato tanto da Mancini all'Inter. Un vincente con tanta personalità".