"Ho festeggiato dopo la vittoria e sono stato colpito non solo dal risultato, ma anche dal modo in cui la mia squadra ha affrontato una gara così importante: che carattere, che personalità e potevamo pure segnare più gol". Così Adriano alla Gazzetta dello Sport dopo il 2-0 nerazzurro nell'Euroderby di mercoledì scorso.

"Ora spero che anche al ritorno la squadra di Inzaghi giochi con lo stesso coraggio, ho grande fiducia in tutti. E poi in finale niente è deciso: credo che l'Inter possa davvero battere chiunque perché ha i mezzi tecnici e la consapevolezza per farlo", spiega l'ex attaccante brasiliano.