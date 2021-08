Adani: “Vidal, impatto inaspettato. Correa o Thuram? Io andrei su Muriel”

L'ex difensore esalta la prestazione del cileno in Inter-Genoa, poi dà un consiglio per gli acquisti

Dopo il netto 4-0 con cui l'Inter ha liquidato la pratica Genoa all'esordio in campionato, Lele Adani si sofferma in particolare su tre singoli: "Un gol e un assist per Dzeko, un gol e un assist per Calhanoglu - sottolinea l'ex difensore alla Gazzetta dello Sport -. Ecco, il turco è rimasto sui valori visti nell’ultimo periodo al Milan. Non so se può essere il nuovo Luis Alberto di Simone Inzaghi, ma rispetto a qualche anno fa ha preso autostima, fiducia nei colpi che ha nel repertorio. Non sarà Eriksen nel controllo dei tempi di gioco, ma è più costante nella corsa. Però a stupirmi è stato un altro giocatore, che c’era già lo scorso anno. Parlo di Vidal. E un impatto inaspettato, nell’unica porzione di partita in cui il Genoa stava cercando di reagire. Se entri dalla panchina e incidi così, vuol dire che l’atteggiamento è quello giusto".