Adani: “Scudetto? Atalanta antagonista credibile. E ha margini di miglioramento”

La disamina dell'ex difensore nerazzurro sulla lotta tricolore

"Nell'ultimo periodo l’Atalanta è entrata di prepotenza nella lotta scudetto e oggi è una antagonista credibile. E non lo è soltanto per la rimonta in classifica dell’ultimo mese, ma perché paradossalmente la squadra di Gasperini ha ancora tanto margine di miglioramento". Lo dice Lele Adani, intervistato dalla Gazzetta dello Sport sulla lotta al vertice della Serie A. "L’Atalanta è il simbolo di come il lavoro e la competenza livelli i valori, con Pasalic è la star del momento. Gasp pronto per raccogliere la semina? Quello è da un po’, ora è giusto dire che merita di raccogliere tutto il buono fatto negli anni, dove ha raggiunto risultati impensabili", chiude l'ex difensore dell'Inter.