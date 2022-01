Adani: “Milan-Roma fondamentale: i rossoneri a -1 dall’Inter darebbero un segnale”

L'analisi dell'ex difensore alla Gazzetta dello Sport

Milan-Roma diventa una sfida fondamentale per i rossoneri, ancor più considerando che l'Inter non potrà giocare a Bologna. "Una vittoria sarebbe molto pesante per i rossoneri, soprattutto come impatto psicologico e segnale forte al campionato - dice Daniele Adani alla Gazzetta dello Sport -. Se l'Inter non dovesse giocare a Bologna come sembra e il Milan battere la Roma, ci sarebbe un solo punto di distanza tra le milanesi".