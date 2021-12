Adani: “Milan-Napoli? Spalletti, al gol di Zielinski, era a +10 sull’Inter…”

Stasera big-match a San Siro: perdere ulteriore terreno sui nerazzurri potrebbe essere preoccupante per rossoneri e azzurri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Daniele Adani ha analizzato i temi tattici di Milan-Napoli e le possibili conseguenze di classifica per la lotta scudetto. "Da una parte il Milan non può permettersi di perdere in casa. Ma dall'altra il Napoli, non facendo risultato a San Siro, si troverebbe dal +10 al momento del gol di Zielinski contro l'Inter a essere risucchiato nella lotta per il quarto posto. Una vera e propria botta morale in soli 27 giorni".