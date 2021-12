Adani: “L’Inter è l’unica a non avere una vera necessità per gennaio”

L'ex difensore ha le idee chiare: a Inzaghi non servirà ricorrere al mercato invernale, a meno di qualche uscita

"Scamacca alla Juve sarebbe il colpo di gennaio". Lo dice Daniele Adani, interpellato dalla Gazzetta dello Sport in vista del mercato di gennaio. "Molto interessante la “chiamata” Boga per l’Atalanta - sottolinea l'ex difensore -. L’Inter secondo me è l’unica che non ha una vera necessità di muoversi sul mercato, al di là di qualche ritocco minore, dovesse partire qualche rincalzo. Per il Milan leggo che si parla tanto di un innesto in difesa, ma per me la priorità sarebbe aggiungere qualità sulla trequarti".