E’ stato per sei anni l’attaccante del Bologna ma nella sua storia calcistica ha fatto parte anche l’Inter. Robert Acquafresca si racconta sulle colonne de Il Resto del Carlino. Nell’estate 2005 viene acquistato dall’Inter che lo cede in comproprietà al Treviso. Prima dell’inizio della stagione 2007 l'Inter ne riacquista l'intera proprietà, cedendolo poi in comproprietà al Cagliari. A fine stagione l'Inter lo riscatta per 5 milioni ma lo lascia in prestito in Sardegna per un altro anno. A giugno 2009 l'Inter ufficializza la cessione a titolo definitivo al Genoa. Nonostante non abbia mai giocato coi nerazzurri per Acquafresca quello di Milano è un argomento che rievoca ricordi ed infatti parlando del Bologna dichiara: "E’ il più grande rimpianto, insieme all’Inter. I nerazzurri sembravano volessero puntare su di me, me lo disse Moratti e Ausilio. Mourinho mi stimava. Poi hanno fatto altre scelte". Da Bologna è passato anche Arnautovic uno degli ultimi arrivati in casa nerazzurra e Acquafresca sottolinea: "Il Bologna ha perso tanto. Marko è forte fisicamente, ha tanto carisma". Infine, interrogato sulla lotta al primato non ha dubbi: "Per lo scudetto dico Napoli, Inter e Milan. Sono scattate forte tutte e tre. Ma voglio vedere la Roma con Lukaku. Parte un gradino dietro, ma se davvero arriva pure Ramos, allora possono puntare in alto".

Daniele Luongo