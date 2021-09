Achmetov (pres. Shakhtar): “Scuola italiana tra le più forti. Voglio un calcio offensivo”

L'intervista pubblicata oggi da La Repubblica

Rinat Leonidovic Achmetov, presidente dello Shakhtar Donetsk, si racconta oggi dalle pagine de La Repubblica. Spiega perché ha chiamato Roberto De Zerbi ("Quella italiana è una delle scuole più forti al mondo, il nome di Scala è inciso a lettere d’oro nella storia del club"), la colonia di brasiliani ("talentuosi e creativi, per noi non conta solo vincere, vogliamo mostrare un bel calcio offensivo"), la voglia, enorme, di tornare a giocare alla Donbass Arena. "È un disastro. Non so quando potremo tornarci, ma come milioni di miei connazionali spero avvenga il prima possibile".