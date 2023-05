“Una bella soddisfazione. Ritorniamo a certi livelli. Però la maggior parte è straniera. Sarebbe bello vedere una semifinale con tanti calciatori italiani”. L'agente Beppe Accardi accoglie con soddisfazione, ma anche una punta di critica, la semifinale tutta italiana in Champions League. Il procuratore, intervistato da Tuttomercatoweb, commenta anche la nuova riforma della Primavera. “Una buona riforma. Anche se bisognerebbe trovare una logica migliore per fare crescere i settori giovanili. Come? Più fondi. E allenatori competenti”.