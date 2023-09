Confronto a Lissone, 'casa' della VAR italiana, tra Gianluca Rocchi e gli allenatori di Serie A. Presenti anche il presidente dell'AIA, Carlo Pacifici. "Vi chiedo una volta ancora di collaborare al massimo con questi ragazzi, perché una critica e magari alcuni atteggiamenti non collaborativi possono far sì che vadano in confusione, col rischio di perderli. E perderli significa che ci rimette tutto il sistema - ha detto il designatore A-B ai tecnici presenti (non tutti: mancavano Mourinho, Motta, Palladino, Ranieri, Garcia e Italiano) -. Vi faccio un esempio: quando nella vostra squadra un giovane non funziona, magari nelle sessioni di mercato lo prestate o lo cedete per farlo giocare altrove. Se uno dei miei ragazzi va in confusione rischio di perderlo, di vedere una votazione finale dell’anno non sufficiente e mi vedo costretto a dismetterlo. Quindi a non farlo arbitrare più. Cambiandogli la vita…".

Poi le ammissioni sull'errore marchiano in Juve-Bologna per il rigore non concesso ai rossoblu e le spiegazioni sui tocchi di mano in area. "Pare che Allegri abbia avanzato una disamina basata sul fatto che il colpo di mano dev’essere proprio “volontario” (termine non più nel gergo, ma rende l’idea) per decretarne la punibilità e che comunque certi atteggiamenti degli arti sono consoni alla dinamica del gioco per l’equilibrio del corpo - riferisce la Gazzetta -. Rocchi si è soffermato anche sulle ammonizioni: il giallo per colpo di mano in area si dà solo in casi estremi, con colpo deliberato. Si cerca di punire il gesto tecnico e meno possibile dal punto di vista disciplinare. Sono stati mostrati il “braccio” in Lecce-Salernitana (di Cabral, rigore), il braccio di Lucumi in appoggio in Juve-Bologna (non da rigore), il colpo di Di Pardo in Bologna-Cagliari (rigore), altri episodi in Ascoli-Feralpisalò, Verona Ascoli di Coppa Italia e non solo".