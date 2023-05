L'Inter è in finale di Champions League: basta questo per riempire la puntata odierna di 'FcInterNews' su Radio Nerazzurra. Si parlerà ovviamente ampiamente della partita di ieri, della doppia vittoria sul Milan e di cosa ci aspetta in finale a Istanbul: dalle 12 Fabio Costantino e Mattia Accogli racconteranno questo momento storico. Sarà possibile ascoltare (e vedere in video nei primi minuti) la diretta di oggi come sempre sulla pagina Facebook di FcInterNews, su Radio Nerazzurra e su app Radio Nerazzurra. O direttamente tramite il player qui in basso.