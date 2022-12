Zlatko Dalic, ct della Croazia, nella conferenza stampa della vigilia dell'ottavo di finale contro il Giappone viene stuzzicato sullo spirito dei samurai evocato da Yuto Nagatomo e dal suo dirimpettaio nipponico Hajime Moriyasu: "Rispettiamo l'avversario che ha battuto Spagna e Germania, dopo essere andato in svantaggio nel primo tempo: ha mostrato la sua mentalità e il suo carattere, la sua qualità. Il Giappone vuole mettersi alla prova, sono i migliori nel pressing e nella transizione, anche senza palla. I contropiedi finiscono con cinque giocatori, e Spagna e Germania sono state penalizzate per il loro lassismo. Noi dobbiamo riprendere possesso subito dopo la palla vagante o agire in contropiede.