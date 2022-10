HANDANOVIC 5 - Il meglio lo dà quando viene preso a pallate in un'azione che poi viene cancellata dall'arbitro per fallo su Dumfries. Sulla rete di Dybala è preferibile stendere un velo pietoso: errore proprio tecnico, è convinto di respingere fuori ma butta la palla dentro. In occasione del 2-1 un altro portiere sarebbe uscito in presa alta. Già, un altro.

SKRINIAR 5,5 - Tanti dubbi sulla sua corresponsabilità in occasione del gol di Smalling, preso in mezzo senza marcare praticamente nessuno. Un episodio che macchia una partita discreta, in cui spesso deve fronteggiare Zaniolo ma non lo vede mai in difficoltà. Stavolta si sgancia davvero poco rispetto al solito, forse per non rischiare.

ACERBI 6 - Regista arretrato con il compito di supportare Asllani, nel primo tempo gioca molto alto e spesso si fa trovare a metà campo per ricevere palla tra gli spazi. Qualche imperfezione tecnica ma in controllo della sua zona di competenza anche dopo l'ingresso del più robusto Abraham.

BASTONI 5,5 - Non una prestazione indimenticabile, con il neo di scalare male in occasione del pareggio di Dybala che lo trova fuori posizione. Dà una mano come solito alla fase di spinta anche se nel giro palla, come il resto della squadra, non ha la solita spavalderia. Prezioso in una chiusura su Dybala nella ripresa. DALL'81' GOSESNS SV.

DUMFRIES 5 - Un dribbling, almeno uno! Niente da fare, l'olandese riesce a rendersi pericoloso solo se lanciato in velocità, ma quando ha di fronte un avversario preferisce il tranquillo tocco arretrato a Barella o chi per lui. Fa una certa fatica quando deve rincorrere Spinazzola, che assieme a Ibanez lo controlla con efficacia. Faccia da duro, ma troppo timido. DALL'81' BELLANOVA SV.

BARELLA 6,5 - Lui e Dimarco sono gli unici ad andare oltre il compitino nel primo tempo, non a caso il vantaggio nasce dalla loro connection. Corre, insegue gli avversari, riparte e prova a trovare spazi. Complice di Calhanoglu nel pallone perso che genera il pareggio, ma è il turco a forzare la giocata. Fa il possibile finché ha fiato nei polmoni.

ASLLANI 6,5 - Rispetto a molti compagni è il più leggero mentalmente, un paradosso visto che è praticamente il suo battesimo nerazzurro. Svolge il suo compito con sicurezza anche se spesso lo ignorano. Fa le classiche cose semplici che in certe gare valgono doppio e non delude, considerato un contesto di fuoco. E con un destro a giro fa gridare il pubblico al gol. C'è tanta personalità in questo ragazzo. DAL 77' MKHITARYAN SV.

CALHANOGLU 5,5 - Sarà stato anche al rientro dall'infortunio, ma ha tenuto il piede destro vicino al caminetto col fuoco acceso: caldissimo, non fosse per la schiena di Lautaro e la traversa sarebbe nel tabellino dei marcatori. Però sulla prestazione pesa l'apertura orizzontale troppo 'consapevole' che porta alla rete di Dybala. DAL 77' CORREA SV.