Zugaro vicino alla Virtus Verona, manca solo l’accordo con l’Inter

Sarà ancora in terza serie il futuro del terzino di proprietà dell'Inter Zugaro, che nei prossimi giorni intraprenderà una nuova avventura con la maglia della Virtus Verona: manca solo l'accordo tra i due club, ma filtra ottimismo

Sarà ancora in terza serie il futuro del giovane terzino di proprietà dell'Inter Davide Zugaro. Dopo la parentesi positiva alla Giana Erminio, in cui si è ben comportato in entrambe le fasi di gioco contribuendo alla salvezza della truppa di Gorgonzola, si prospetta un'imminente nuova avventura alla Virtus Verona. A confermarlo è il direttore sportivo degli scaligeri, Matteo Corradini, ai microfoni de L'Arena: "Con Davide Zugaro non abbiamo ancora definito l'accordo con l'Inter ma i presupposti sono incoraggianti e mi auguro di chiudere la trattativa nei prossimi giorni".