Zugaro tra la Sambenedettese e la Virtus Verona: trattative in corso

Il giovane terzino oggetto di interesse in terza serie

Si è ben comportato nella stagione appena trascorsa giocando 30 partite con la maglia della Giana Erminio e contribuendo alla salvezza della squadra di Gorgonzola con prestazioni di sostanza in entrambe le fasi di gioco: il terzino sinistro Davide Zugaro, classe 2000 di proprietà dell’Inter, è al centro delle attenzioni di mercato in terza serie. Lo segue, come riferisce Il Resto del Carlino, la Sambenedettese, ma negli scorsi giorni c'è stato un sondaggio esplorativo da parte della Virtus Verona.