Il suo caso nel lontano 2005, quando minacciò di lasciare il campo durante un match tra Messina e Inter a seguito dei cori razzisti nei suoi confronti, fece storia: legittimo l'appoggio di Marc Zoro, ex difensore ivoriano dei peloritani, a Mike Maignan, che ieri a Udine è stato protagonista dell'ennesima, deprecabile vicenda simile. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Zoro ha affermato: "Maignan ha fatto bene, Non si può ignorare una cosa simile, bisogna prendere una posizione. Sono passati vent’anni da quel Messina-Inter, ma il razzismo resta una piaga sociale. Io ero vicino alla linea di fondo. Ho sentito ululati, cori, insulti e non ci ho visto più. Capisco Mike, davvero: al suo posto io non sarei mai rientrato".

Quale potrebbe essere la soluzione?

"Chiudere lo stadio per sei mesi. È vero che parliamo solo di una piccola parte del tifo, se così si può chiamare, ma va dato un segnale. È bello leggere solidarietà e parole forti, però va chiuso l’impianto. L’Udinese, o chi per lei, dovrebbe giocare sei mesi in un altro stadio, in modo tale che la gente riesca a capire la gravità del gesto".

Cioffi, nel post partita, ha detto: “Si è già espresso Balzaretti, parliamo di calcio”. Cosa ne pensa?

“Una persona senza personalità, e qui mi fermo. Mi viene in mente Ancelotti, che dopo un caso simile disse che sarebbe stato impossibile parlare di pallone dopo la partita. Cioffi ha sbagliato a dire così, non bisogna minimizzare. Ha avuto un atteggiamento da debole. Dovrebbe far capire ai suoi tifosi la gravità del fatto. Se fosse successo a un suo giocatore come avrebbe reagito? Assurdo, davvero. E questi atteggiamenti sono parte integrante del problema”.

Cosa vorrebbe dire a Maignan?

“Di essere forte, coraggioso. L’Italia è un Paese stupendo, mi ha preso per mano da ragazzino regalandomi diversi sogni, ma il cambiamento è un processo lento. È incredibile come dopo quasi vent’anni si parli sempre delle stesse cose: insulti, cori razzisti, ignoranza. Non vengono mai presi provvedimenti seri, e questo è un peccato mortale”