Gianfranco Zola parla oggi attraverso La Repubblica dell'utilità delle seconde squadre. "Sono convinto, e non da vicepresidente della Lega Pro, che la serie C, tra calciatori già formati, sia molto più preparatoria della Primavera. Io ho fatto quel percorso con Nuorese e Torres, mi ha aiutato tanto. Un buon esempio è la Juve: alcuni Next Gen si sono dimostrati pronti per la Serie A".

Zola affronta anche il tema delle differenze tra Serie A e Premier League. "In Inghilterra si possono investire tanti soldi e portare i migliori allenatori e giocatori: i giovani ne traggono beneficio, come noi negli anni ’90. Però Spagna, Belgio e Germania hanno lavorato bene coi settori giovanili e sfornano talenti. In Italia si vogliono giocatori già fatti e finiti".