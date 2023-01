Fantasista del Napoli dal 1989 al 1993, Gianfranco Zola fa gli scongiuri affinché gli azzurri possano vincere il terzo scudetto della loro storia: "Vorrei poter pensare che il campionato è finito, ma in Serie A sappiamo che bisogna giocarsela fino all'ultima giornata - le parole di Magic Box a DAZN -. Il vantaggio accumulato sulle inseguitrici, per non parlare del modo in cui è maturato, fanno ben sperare, ma teniamo le dita incrociate".