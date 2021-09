Zoff: “Scudetto? Mi sta piacendo l’Inter. La Juve ha ancora dei problemi”

Il campione del mondo dell'82 intervistato da Tuttosport

"Mi sta piacendo molto l'Inter, che non a caso ha il tricolore sul petto. Ma è prematuro per azzardare una previsione: anche Milan e Napoli mi sembrano su un livello simile". Dino Zoff, intervistato da Tuttosport, resta prudente riguardo alla corsa scudetto. In particolar modo riguardo alla Juventus. "Ritengo che il problema fosse di squadra e non imputabile ad un singolo. Le prestazioni di un portiere risentono anche di quelle dei giocatori di movimento e, in campo, a tratti ho visto una grande confusione generale. Temo che qualche problemino da risolvere resti, nonostante la vittoria. Ma sono altrettanto certo che, due settimane fa, la Juventus una partita così non sarebbe stata in grado di ribaltarla. Scudetto? Tutto è possibile, quello di oggi non è più il mio calcio dei due punti a vittoria. Nel 2001, quando subentrai in panchina ad Eriksson, con la Lazio recuperammo undici punti alla Roma in poco tempo. Anche se quest'anno vedo tante squadre agguerrite in vetta alla classifica".