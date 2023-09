"Mi sembra tutto tragico, abbiamo fatto un pari contro una squadra discreta. La squadra si è mossa abbastanza bene. Donnarumma? Quello con la Macedonia è un gol che si può prendere. Mica se l'è buttata dentro da solo". Dino Zoff "para" le critiche mosse all'Italia dopo il pareggio contro la Macedonia intervenendo a Radio Anch'io Lo Sport.

"Settori giovanili? Quando ero giovane io non si curavano, oggi sì ma non ci sono giocatori", afferma ancora Zoff. Parlando di campionato, l'ex ct accende i fari sulla Juventus: "Ha una responsabilità ancora maggiore perché senza le coppe davvero non può sbagliare in campionato".