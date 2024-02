Giusti i grandi elogi piovuti su Simone Inzaghi all'indomani del derby d'Italia? A rispondere è Dino Zoff che, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, ha lodato il lavoro fatto del suo ex allievo: "Sì, perché Simone ha sempre fatto bene. È una persona a modo, intelligente, poi si è dovuto conquistare pian piano questa posizione. Siccome non è passato subito come inventore di calcio ha fatto la sua strada con risultati eccetera, quindi direi che si merita tutto".