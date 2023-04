Dino Zoff si è fatto un'idea precisa su quanto accaduto all'Allianz Stadium martedì sera, non nascondendo un certo dispiacere per le immagini di violenza che si sono viste dopo il triplice fischio di Juve-Inter: "Da uomo di sport mi fa male vedere quella rissa. I calciatori hanno troppa pressione e purtroppo non sempre riescono a controllarla", le parole a Radio Kiss Kiss Napoli del capitano della Nazionale campione del mondo 1982.