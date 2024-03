Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, è uno degli obiettivi dell'Inter per il prossimo futuro. Ne ha parlato David Zima, difensore dello Slavia Praga ex Torino, nella conferenza della vigilia alla sfida con il Milan: "Alessandro è pronto per giocare in Nazionale... Se avrà l'offerta per andare al Milan, sicuramente ci deve andare: per lui è una grande occasione giocare in una squadra così grande e così forte come il Milan".