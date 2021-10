Zigoni racconta: “Dissi no all’Inter per mantenere una promessa al Verona”

L'ex attaccante gialloblu: "Mi offrirono settanta milioni di lire quando ne prendevo 20, ma avevo dato la mia parola"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zigoni, storico attaccante del Verona degli anni '70, racconta come nacque l'avventura in gialloblu e come il legame con la città scaligera sia diventato così forte al punto da fargli rifiutare una proposta arrivata dall'Inter: "Alla Roma mister Helenio Herrera mi apprezzava, ma si invaghì di Orazi e io mi ritrovai all’Hellas come pedina di scambio. Ottimo lo stesso, passai da un paradiso all’altro. Per mantenere la promessa fatta ai tifosi gialloblu rifiutai anche l’Inter, la squadra per cui tifo da bambino. Offrirono ottocento milioni di lire a Saverio Garonzi e più di settanta a me, quando ne prendevo forse venti, ma avevo dato la mia parola".