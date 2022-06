A quasi cinquant'anni e a distanza di sedici anni, Zinedine Zidane fa un passo indietro lungo sedici anni per l'appunto, precisamente alla notte del 9 luglio 2006, lasciandosi andare in un mea culpa che ad oggi risulta strano: "Non sono per niente fiero di quello che ho fatto, ma fa parte del mio percorso" - dice a proposito dell'espulsione dopo la famosa testata a Materazzi. "Eravamo all'inizio della partita e ho pensato che ci sarebbe stato ancora tempo. Ho avuto qualche secondo per scegliere come tirare: davanti avevo un portiere che mi conosceva perfettamente e dovevo inventarmi qualcosa. In quell'esecuzione c'è stata tecnica, questo è sicuro, non penso invece ci sia stata follia. Un rigore si può sbagliare, ma in quel momento è quello che dovevo fare" ha detto in un'intervista a Telefoot.