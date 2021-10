Steven Zhang: “Interspac? Molte speculazioni, non voglio più sentirne parlare”

Il presidente nerazzurro: "Ogni interesse nel supportare il club è il benvenuto, ma non ci è mai pervenuto nessun business plan chiaro da parte loro"

"Ogni interesse nel supportare il club è il benvenuto ma non ci è mai pervenuto nessun business plan chiaro da parte di InterSpac. In questi mesi abbiamo letto molte speculazioni sui media ma siamo focalizzati sul nostro lavoro e non vogliamo più sentir parlare di questo argomento". Questa, riporta l'ANSA, è stata la risposta data Steven Zhang, presidente dell'Inter, al termine dell’odierna assemblea dei soci, alla domanda di un’azionista che gli chiedeva lumi circa il progetto di azionariato popolare promosso da Carlo Cottarelli.