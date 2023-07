Nuova udienza in vista a Hong Kong per il presidente dell’Inter Steven Zhang. I legali del numero uno nerazzurro infatti dovranno tornare al Tribunale dell'ex colonia britannica per una nuova udienza legata alla causa promossa da China Construction Bank, con lo stesso Tribunale che ha condannato Zhang al pagamento di oltre 300 milioni di un prestito non saldato.

Lunedì 10 luglio era prevista infatti una udienza a Hong Kong: tuttavia, è stata ulteriormente rinviata al prossimo 21 agosto. L’udienza del 10 luglio era stata resa necessaria dal fatto che lo scorso 24 aprile, data dell’ultima udienza programmata, non avevano partecipato né Steven Zhang né lo studio legale scelto.