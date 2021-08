Zenga: “Vaccino? Faccio terza e quarta dose, così torno in Italia per il campionato”

Il messaggio sui social dell'ex portiere nerazzurro

Walter Zenga ha postato su Instagram un video in cui si vede l'ex portiere nerazzurro, oggi allenatore, intento a ricevere una dose di vaccino. "C’è chi non si vaccina, chi fa il richiamo e chi come me decide di fare dopo 2 dosi di sinopharm anche una terza e quarta dose di Pfizer - scrive -. Perché? Per avere il green pass e poter stare in Italia a seguire il mio amato calcio. Unico neo: dovrò fare la seconda dose tra 20 giorni e perderò la prima di campionato. Cosa non si fa per amore…".