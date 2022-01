Zenga promuove Onana: “Colpo non solo dal punto di vista economico”

L'Uomo Ragno: "Ricalca molto Maignan del Milan. Il portiere oggi è parte integrante della squadra"

Dagli studi di Sky Sport, Walter Zenga ha approvato l'arrivo all'Inter, previsto per la prossima estate, del portiere camerunese André Onana. Sottolineando l'affare non solo dal punto di vista economico: "Il portiere oggi è parte integrante della squadra. Non a caso l'Inter ha preso André Onana, che rappresenta un gran colpo non solo dal punto di vista economico avendolo preso a parametro zero anticipando tante concorrenti, ma anche tecnicamente visto che ricalca molto Mike Maignan".