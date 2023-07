Dal proprio profilo Instagram, Walter Zenga offre una precisazione al post pubblicato nella giornata di ieri a commento dell'arrivo di Lazar Samardzic all'Inter, riprendendo un articolo pubblicato in rete e spiegando con toni secchi (e anche con parole non propriamente rispettose nei confronti della giornalista 'additata') che le sue parole non rappresentavano una critica sull'eventuale accantonamento di Kristjan Asllani nelle gerarchie di Simone Inzaghi ma un dubbio sull'articolo della Gazzetta dello Sport postato a corredo: "Samardzic all’Inter non convince Zenga!!! Titolo ad effetto fatto per creare confusione, casino e polemiche. (...) Prima di sparare ca...te senza senso leggere le parole per bene e confrontarle con le foto dei post..

ripeto, ho chiesto che fine aveva fatto Asllani ( ma potevo aggiungere anche Sensi) per questo articolo che era apparso sulla Gazzetta e dove, non erano citati i due giocatori nominati prima e nemmeno preso in considerazione nelle rotazioni… chiaro? Quindi domanda: che cosa ci azzecca Samardzic?".