Zenga: “Onana all’Inter può migliorare, perché avrà Handanovic al suo fianco”

Walter Zenga ha ulteriormente approfondito il discorso legato all'arrivo all'Inter di André Onana nel corso del suo intervento per Sky Sport: "Nell'ultimo decennio i portieri sono cambiati tanto, prima c'era la scuola 'italiana' mentre ora sono diventati più giocatori. Onana all'Inter può migliorare perché avrà di fianco Samir Handanovic, che sta facendo una grandissima annata. Onana ha già giocato in Champions League e testato un top club come l'Ajax. L'unico difetto è che è fermo da un po', ma è giovane. La coesistenza con Handanovic? Saranno problemi di Simone Inzaghi, come sono di Mauricio Pochettino quelli della convivenza tra Gigio Donnarumma e Keylor Navas".