Zenga: “Non vedo perché i tifosi dell’Inter dovrebbero fischiare Spalletti”

"Luciano ha messo i mattoncini per lo Scudetto di Conte", ha assicurato l'Uomo Ragno

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga ha parlato così del ritorno a San Siro da avversario di Luciano Spalletti: “Conte ha portato la squadra a vincere lo Scudetto ma i mattoncini li ha messi Spalletti con la conquista della Champions League, lo spostamento di Brozovic davanti alla difesa e lo svezzamento di Lautaro, senza parlare della difficile gestione del caso Icardi. Non vedo perché i tifosi dell’Inter dovrebbero fischiare Spalletti, non ci sarebbe logica”.