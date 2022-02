Zenga: “Non avrei tolto Calhanoglu. E che errore aver dato via Sensi”

"È una sconfitta un po’ strana perché per 70’ l’Inter aveva fatto una grande partita", ha aggiunto l'Uomo Ragno

Attraverso il proprio canale YouTube, l’ex portiere nerazzurro Walter Zenga analizza così il derby perso oggi dall’Inter contro il Milan: “È una sconfitta un po’ strana perché per 70’ l’Inter aveva fatto una grande partita. Il Milan era rimasto in partita grazie alle grandi parate di Maignan, tutto faceva pensare che l’Inter potesse portare a casa i tre punti. Dumfries ha giocato una partita straordinaria e aveva annichilito Theo Hernandez per 70’. L’unica occasione del Milan nel primo tempo era stata quella di Tonali parata da Handanovic. Non voglio criticare Inzaghi, ma io Calhanoglu non l’avrei tolto. Era ammonito e avrebbe saltato la prossima, quindi lo avrei tenuto in campo. Il Milan spacca la partita con Brahim Diaz, Giroud forse è rimasto in campo fino alla fine perché in panchina non c’erano alternative. Handanovic non è stato molto reattivo in occasione del secondo gol rossonero, poteva fare meglio”.