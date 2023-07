"L'Indonesia è un posto fantastico, le persone sono gentili e ti fanno sentire a tuo agio. Ora ho una grande opportunità per la mia crescita professionale. Ho deciso insieme alla mia famiglia". Lo scrive su Instagram l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga, da qualche settimana diventato nuovo direttore tecnico della formazione indonesiana del Persita Tangerang. Un ruolo inedito, un'altra tappa della sua esperienza da giramondo una volta smessa la carriera sul campo. Anche se lontano geograficamente, Zenga non perde di vista le vicende della sua Inter, che ora per la porta pare pronta a ingaggiare Anatoliy Trubin dello Shakhtar Donetsk: "Sono sincero, non lo conosco abbastanza per esprimere un mio parere. Molti fanno finta di conoscerlo ed esprimono pensieri fasulli. Io sono onesto", il suo pensiero.

Zenga ha poi mantenuto aperta una finestra sulle possibilità di un suo futuro sulla panchina nerazzurra, sempre però con sincerità: "Bisogna essere realisti nella vita. Sognatori sì, ma non 'assurdi sognatori'. Certo, mi piacerebbe tornare a casa. Magari succederà, ma con un altro ruolo".