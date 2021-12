Zenga: “Liverpool? Inzaghi se la giocherà. Vincendo farebbe una grandissima cosa”

L'Uomo Ragno: "Simone preparerà la partita pensando che i suoi giocatori sono più forti"

Inter abbinata all'Ajax negli ottavi di finale di Champions League, anzi no: c'è il Liverpool. Il sorteggio bis è stato decisamente più sfortunato per Inzaghi dopo il pasticcio dell'Uefa, ma per Walter Zenga i nerazzurri non partono battuti: "Ajax e Liverpool sono due squadre che giocano un grandissimo calcio e che hanno stravinto i loro gironi - sottolinea L'Uomo Ragno a 'Tiki Taka' -. Inzaghi preparerà la partita pensando che i suoi giocatori sono più forti e se la giocherà. Se vincerà, avrà fatto una grandissima cosa; se vinceranno i Reds, si faranno i complimenti a loro".