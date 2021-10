Zenga: “L’Inter ha tutto per rivincere lo Scudetto. Però serve pazienza”

L'ex portiere dell'Inter: "Il campionato è lungo e c'è anche la Champions. Bisogna pensare al presente"

Intervistato a Trento da Tutto Mercato Web, Walter Zenga esprime la propria fiducia per il bis Scudetto dell'Inter di Simone Inzaghi: "Certo, ha tutte le carte in regola per farlo. Il campionato è lungo, c'è in mezzo anche la Champions League; serve pazienza, occorre pensare al presente e non a ciò che può essere".