Zenga: “Inter con una voglia devastante. Il Napoli avrà un vantaggio”

L'analisi dell'ex portiere nerazzurro

Walter Zenga commenta sul proprio profilo Youtube i quarti di finale di Coppa Italia, Inter-Roma, finiti col successo dei nerazzurri. "Sono stato allo stadio, volevo vedere la squadra dal vivo perché in tv hai una percezione differente - dice - Ero curioso di vedere la reazione alla sconfitta nel derby e l'Inter è entrata con una voglia devastante di attaccare la partita. Nei primi 16' ha tenuto in mano il gioco, la partita, ha creato diverse occasioni. Pronti via ha fatto una grande azione e Dzeko ha sparato in rete da centravanti puro. Mi chiedo se avesse giocato di più lì anche nel derby magari avrebbe segnato anche lì. La Roma sembrava fuori dalla partita, ma all'improvviso è rientrata perché ha grandissima qualità. Mi ha impressionato Mkhitaryan, fantastico. Hanno preso coraggio, Handanovic è stato veramente bravo a ribattere su Zaniolo. Se si potesse giocare 90' come l'Inter ha giocato i primi 15' sarebbe fantastico, poi ci dimentichiamo spesso che in partita ci sono anche le altre squadre. La Roma ha fatto veramente fatica all'inizio, ma è stata martellata dall'Inter, che è stata brava e ha giocato una partita di spessore e concentrazione".