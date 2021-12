Zenga: “Inter a Salerno senza fare sforzi. Mando un abbraccio a Eriksen”

"Bello l'esperimento di Calhanoglu davanti alla difesa", ha aggiunto l'Uomo Ragno

Come di consueto, l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga ha commentato sul proprio canali YouTube il match vinto nettamente dai nerazzurri contro la Salernitana: "È stata una partita che l'Inter ha vinto senza problemi, nelle ultime due settimane l’Inter ha battuto Cagliari e Salernitana realizzando nove gol e senza prenderne nessuno, ma soprattutto senza fare sforzi - ha assicurato -. È stata l'occasione per Inzaghi per provare tante soluzioni, ad esempio Calhanoglu davanti alla difesa nei 20 minuti finali contro la Salernitana al posto di Brozovic, che è stata una grande intuizione. Voglio fare un omaggio a Eriksen, è una grande perdita per il calcio italiano. Non poteva andare altrimenti, ma gli mando un abbraccio sincero”.