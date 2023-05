A margine del suo intervento per la 'Milano Football Week', Walter Zenga torna a parlare di Andre Onana, portiere dell'Inter, anche in zona mista: "Onana è un portiere di sicuro affidamento. Il discorso poi è sempre lo stesso: un portiere deve essere bravo perché para, poi se è bravo coi piedi meglio. Che sia migliorato è vero, ma lo dice anche lui. Ci ho parlato e mi ha detto che l'esperienza in Italia lo sto migliorando. Ogni giocatore che proviene da scuole differenti ha uno stile differente; il suo stile può essere cambiato ma migliorato". La scuola italiana, comunque, non è affatto in una situazione di stagnazione, anzi anche il ct azzurro Roberto Mancini può contare su varie scelte: "Ci sono Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi. Senza dimenticare Alessio Cragno, che è finito nel dimenticatoio per l'exploit di Michele Di Gregorio. Da quel punto di vista lì l'unica cosa che può dare all'occhio è che nessuno di loro ha giocato a livelli europei, ma lì Mancini non ha problemi. Semmai lì ha in attacco".

L'Uomo Ragno si pronuncia anche sul derby di ritorno di martedì, ultimo passaggio prima della finale di Istanbul: "Sarà una partita spettacolare. Anche perché è giusto pensare che non sia finita da ambo le parti, quindi ci saranno due approcci differenti delle diverse squadre. Quindi sarà un match spettacolare".