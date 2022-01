Zenga: “Handanovic? Quando l’Inter non prende un gol è merito dei difensori”

L'Uomo Ragno: "Il Fantacalcio? Lo facevamo tra di noi quando giocavo nell'Inter"

Ospite della puntata del format di TimVision 'Fantacalcio', Walter Zenga ha svelato la sua passione per il popolare fantasy game: "Quando giocavamo ancora nell’Inter, ormai nell’era glaciale, facevamo il fantacalcio tra di noi", racconta l'Uomo Ragno, che poi parla delle performance di Samir Handanovic, condividendo le sue parole alla vigilia della Supercoppa: "Quando l’Inter non prende un goal è merito dei difensori e quando invece lo prende è per demerito di Handanovic".