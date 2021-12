Zenga esalta l’Inter: “E’ in una forma fisica e mentale devastante”

L'ex portiere dell'Inter: "In questo momento ci sono delle differenze evidenti tra Roma e Inter, nerazzurri superiori"

Walter Zenga in collegamento con Sky commenta così la prestazione dell'Inter a Roma: "Ci sono delle differenze tra Inter e Roma in questo momento, Bastoni ha fatto l'assist da posizione di attaccante, i centrali dell'Inter si muovono al contrario di quelli della Roma. L'Inter ha una forma devastante a livello fisico, mentale e di gioco e si vede nel secondo gol di Dzeko: l'azione è da far vedere a tutti i livelli e a tutte le scuole calcio. Come il gol (di Gagliardini ndr) dopo il colpo di tacco di Lautaro segnato mercoledì scorso".