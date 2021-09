Zenga: “Dzeko con Lautaro, giusta la scelta di Inzaghi: ecco perché”

L'Uomo Ragno a ITV: "Spero finisca 2-1 per l'Inter"

"Il girone è un copia-incolla rispetto a quello della scorsa stagione, ora al posto del Gladbach c'è lo Sheriiff che non è una squadra materasso - evidenzia L'Uomo Ragno -. Nella passata edizione è stata una delusione arrivare ultimi, che in parte è stata accantonata grazie allo scudetto. La prima partita è la più difficile, è una buona opportunità per cominciare bene. Io c'ero anche col Tottenham, speriamo finisca ancora con un 2-1".

"Si poteva pensare a Correa per Dzeko, ma è giusto che Inzaghi insista su determinati giocatori. Per gli allenatori, la partita più importante è quella che si gioca adesso. Per quanto riguarda il Real, pensavo di vedere Hazard, invece c'è Vazquez; a me piace tantissimo Valverde. Poi c'è Nacho che viene poco considerato ma è spesso utilizzato dai vari tecnici".