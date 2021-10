Zenga: “Dumfries-Alex Sandro, non era rigore. Mariani posizionato benissimo”

L'Uomo Ragno a 'Tiki Taka': "Non è vero che l'arbitro non ha visto, il problema è il Var"

Walter Zenga si schiera nel partito di quelli che considerano il rigore assegnato alla Juve nel derby d'Italia una forzatura del protocollo Var. "Io non avrei dato il penalty, lo dico da ex giocatore - le parole dell'Uomo Ragno a 'Tiki Taka' -. Non è vero che l'arbitro non ha visto (il contatto Dumfries-Alex Sandro ndr), era posizionato benissimo e ha giudicato che quell'intervento non fosse falloso. Il problema è il Var".