Con l'Atletico Madrid senza paura. Questo è l'invito lanciato da Walter Zenga all'Inter per l'ottavo di finale di Champions League nel corso del podcast della Gazzetta dello Sport 'Dieci Minuti di Recupero': "Non ci sono squadre benevole negli ottavi di Champions, tanto per iniziare. Comunque il sorteggio è oggi e le partite saranno a febbraio-marzo, quindi tante cose cambieranno. Comunque noi come Inter dobbiamo sempre guardare al fatto di aver fatto la finale l'anno scorso, che siamo rispettosi di tutti ma che anche le altre avranno timore di affrontarci".

Come si coniuga lo stile di gioco di Inzaghi con quello di Simeone? Che confronto sarà?

"Probabilmente sarà molto equilibrato, giocato sugli episodi. Anche Simeone ha una lunga esperienza di coppe europee ed è parte integrante dell'Atletico Madrid".

Percentuale di passaggio del turno dell'Inter?

"Impossibile dirlo. A parte che non mi piace farle, poi si gioca fra due mesi e possono cambiare tante cose nel bene e nel male. Speriamo di no, perché vorrebbe dire che l'Inter è sempre in testa. Però di fronte ci sarà una squadra rognosa".